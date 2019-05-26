Лещенко заступився за президента, феєрично з’явився на «Лізі сміху»

Народний депутат Сергій Лещенко висловив свою думку в підтримку вчорашнього відвідування Володимиром Зеленським гумористичного шоу.

“Можливо, частина співгромадян нудьгують по президентові з маскою “смутного р…, який за вишиванкою ховає частку від “Роттердам плюс” і відкати з “Укроборонпрому”” — написав Лещенко.

За його словами, в тому, що Зеленський прийшов на шоу і привітався зі сцени з глядачами, немає нічого поганого. Лещенко повідомив, що Саакашвілі в статусі президента ходив на дискотеки, а новообраний президент Ліберії футболіст Веа продовжує відвідувати футбольні матчі і бази під час поїздок.

Також нардеп додав, що Зеленському варто ще заглянути на кінофестиваль «Молодість» і нічний клуб «Closer».

Нагадаємо, в суботу Президент України прийшов на зйомку програми «Ліга сміху», подія стала резонансною і серед інтернет-користувачів розгорілися суперечки про те, чи нормально таке явище.