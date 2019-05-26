У Москві санітари психлікарні побили школяра, пишуть ЗМІ

Слідчі в Москві перевіряють інформацію ЗМІ про побиття санітарами психіатричної лікарні 15-річного школяра.

Як повідомляється на сайті ГСУ СКР по Москві, санітари прибули за викликом в одну зі шкіл на півночі столиці і намагалися насильно доставити до медичного закладу 15-річного школяра.

Санітари пояснили, що школяр нібито бігав по навчальному закладу з ножем і був агресивний, пише РЕН ТВ. Сам підліток каже, що ножа у нього не було, а бігати з його вагою важко. Мати школяра розповіла, що сина били у неї на очах. Вона і хлопчиком втекли зі школи, після чого звернулися в поліцію. Підліток вважає, що санітарів викликали його вороги з числа однокласників.