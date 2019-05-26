У Петербурзі з’явився рекламний плакат з Бегловым. «Любить себе і розганяти мітинги»

У Санкт-Петербурзі на Невському проспекті з’явився плакат в стилі реклами сервісу доставки Delivery Club, на якому зображений т.в.о. губернатора Олександр Бєглов. У підписі до фотографії чиновника йдеться, що він «любить себе і розганяти мітинги, боїться критики». Про це повідомляється у Facebook руху «Час».

Раніше на Невському проспекті був помічений аналогічний плакат з фотографією депутата законодавчих зборів Максима Резника. Напис на плакаті свідчила, що депутат вживає легкі наркотики. Сам Максим Резник вважає, що таким чином місцева влада намагається відволікти його від передвиборчої кампанії.

Вибори губернатора Санкт-Петербурга намічені на 8 вересня. Про свою участь у них заявили Володимир Бортко («КПРФ»), Михайло Амосов (екс-керівник «Яблука» у Петербурзі), Борис Вишневський («Яблуко»), Красимір Врански («Красивий Петербург»), т.в.о. губернатора Олександр Бєглов, екс-омбудсмен Санкт-Петербурга Ігор Михайлов.