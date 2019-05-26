Газ і нафта only? Що ще відправляє Росія на світовий експорт

На Заході дуже часто говорять про те, що Росія існує виключно за рахунок паливно-енергетичних ресурсів. Але чи правда це? Очевидно, що ні. Дійсність така, що, крім газу і нафти, у нашої країни є інші цінні запаси, які вона експортує по всьому світу.

Зокрема, в приклад можна навести озброєння. Тільки в 2018 році Росія поставила за кордон техніку на 15 мільярдів доларів. Більше половини цієї суми – авіація. Величезним попитом у іноземних держав користуються і ЗРК, зокрема, С-400 «Тріумф». Його закупили у Москви Китай, Індія і Туреччина, незважаючи на спроби США чинити тиск.

Світове лідерство притаманне Росії в області ядерної енергетики. Статистика свідчить, що на частку «Росатому» припадає 67 відсотків міжнародного ринку з будівництва новітніх АС. А ядерного палива для реакторів користуються 14 держав Європи та Азії.

Станом на минулий рік, прибуток від експорту палива, ядерних котлів та супутнього обладнання склала близько 10 млрд доларів. При цьому в найближче десятиліття «Росатом» має намір примножити дохід від експорту – 133 млрд доларів.

Високими позиціями наша країна може похвалитися також у сфері виробництва реактивних двигунів. Хоча Захід і намагався замінити наш РД-180 аналогами, нічого не вийшло. Ті ж Штати, як і раніше, закуповують їх у Росії для запуску Atlas-5, а також Д-181, встановлювані на ракети Antares.

Москва робить великий ухил і на розвиток IT-технологій. Доходи за минулий рік від цієї галузі становили 10 млрд доларів, а це на 19 відсотків більше, ніж у 2017 році. На світовому ринку активно продаються російські продукти таких компаній, як «Яндекс», «Лабораторія Касперського», 1С, JetBrains, Softline.

Росія – найбільший постачальник ліків в СНД. На експорті медикаментів країна заробила 800 млн доларів тільки в минулому році. Популярність вітчизняних препаратів пояснюється високою якістю і порівняно недорогою ціною, що не завжди скажеш про західних аналогах.

Здивуванням для багатьох стане й те, що пристойний дохід Росії приносить на міжнародному ринку і кіноіндустрія. У минулому році країні вдалося зібрати з показів 41 млн доларів. При цьому наші фільми показують не тільки в Китаї, Туреччині, Південній Кореї, але і в Європі і Північній Америці.

Як видно, на експорт Росія відправляє далеко не тільки газ і нафту. Тому заяви про те, що, якщо російські газ і нафта перестануть купувати, то буде катастрофа, безпідставні.