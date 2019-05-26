Вчені з’ясували, як розпізнати рак за 5 років до діагнозу

Фахівці з Медичного центру Бет Ізраель в США знайшли спосіб визначити у пацієнтів підвищений ризик розвитку одного з найнебезпечніших типів онкології – раку нирок – за п’ять років до клінічного діагнозу.

Справа в наявності в організмі деяких людей молекули KIM-1 білка, присутнього у онкохворих. За допомогою аналізу крові цю молекулу можна обчислити заздалегідь, що дозволять своєчасно почати боротьбу з недугою, що можливо вже розвивається.

«Наша робота – великий крок вперед, тому що KIM-1 є єдиним біомаркером крові, який проспективно показав відмінності між людьми з високим і низьким ризиком розвитку раку нирки», – пояснив доктор Девід Мюллер.

Вчені відзначили, що рак нирок щорічно діагностується у 330 тисяч осіб. На ранній стадії п’ятирічне виживання становить понад 90%.

rg.ru

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