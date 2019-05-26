У Румунії проходить референдум щодо заборони на амністію для корупціонерів

У Румунії в неділю одночасно з виборами до Європарламенту, проходить референдум з приводу скасування амністії та помилування тих, хто засуджений за корупційні злочини.

За словами президента Румунії Клауса Йоханніса, який підписав указ про проведення плебісциту, референдум необхідний у зв’язку з “серйозною стурбованістю суспільства через корупції та її наслідків, а також необхідністю забезпечити непідкупність чиновників”.

Виборцям пропонується відповісти на наступні питання: “чи Підтримуєте ви заборону на амністію і помилування у випадках, пов’язаних з корупцією?” і “чи Підтримуєте ви заборону на прийняття урядом надзвичайних постанов у галузі судової організації?”.

Референдум вважається дійсним, якщо явка виборців становить не менше 30%.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Румунії зняв заборону на виїзд з країни кандидатки на посаду головного прокурора Євросоюзу.

Лаура Кодруц Кьовеши, колишній антикорупційний прокурор Румунії, яку звільнили від посади в її країні в результаті звернення представників Міністерства юстиції в Конституційний суд, вийшла в трійку претендентів на посаду генерального прокурора Європейського Союзу після етапу інтерв’ю.