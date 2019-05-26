Після запуску ринку електроенергія для населення не подорожчає, – експерт

Реформа ринку електроенергії не призведе до підвищення тарифів для населення завдяки покладанню спецзобязательств на генеруючі компанії, у яких низька собівартість виробництва.

Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Коли ринок запрацює з 1 липня 2019 року, швидше за все, для населення буде запроваджено принцип постачальника зі спеціальними обов’язками, такий же, як діє на ринку газу. Що це означає? Це означає, що фактично населення буде платити ту ціну, яку сьогодні встановлено. Питання, хто заплатить різницю між ринковою ціною і тарифом для населення? Її фактично буде платити цей постачальник зі спеціальними обов’язками, а, точніше, держава. Це буде свого роду субсидія», — заявив Корольчук.

Експерт вважає економічно доцільним покладання спецзобязательств щодо субсидування населення (PSO, або Public Service Obligation) на компанії, що виробляють електроенергію на атомних і гідроелектростанціях, собівартість виробництва яких істотно нижче, ніж у тепловій генерації.

«В принципі, є пропозиції, вони вже озвучені, і урядом, і Міненерго, і НКРЭКУ. Я думаю, що „Енергоатом“, „Укргідроенерго“ та частково „Укренерго“ будуть виконувати цю задачу за спеціальним зобов’язаннями. Тому для населення, безумовно, таких ризиків (підвищення тарифів на електроенергію — Ред.) немає».

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало покласти на компанії «Енергоатом» і «Укргідроенерго» спеціальні зобов’язання з постачання електроенергії населенню до 31 грудня 2020 року, щоб забезпечити стабільність тарифу на електроенергію для населення в умовах функціонування з 1 липня 2019 нового оптового ринку електроенергії.