На Київщині затримали псевдополіцейських, які викрали бізнесмена

Оперативники Київщини затримали групу озброєних псевдополіцейських, які викрали столичного бізнесмена поблизу села Ревне Бориспільського району.

При цьому один із нападників пересів до позашляховика заручника. Уже через годину автомобіль із підозрюваними затримали у столиці. Ті при собі мали зброю, фальшиві документи та формений одяг працівників поліції.

Відтак правоохоронці звільнили 53-річного бізнесмена, а його викрадачів відправили під варту.

Нині перевіряють затриманих на причетність до подібних злочинів на території України.

Також розшукують викрадену машину підприємця.