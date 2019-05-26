Катя Осадчая блистала на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Свадьба Потапа и Насти Каменских стала самым громким событием в украинском шоу-бизе этой весной. Поклонники давно ждали, когода же артисты признаются в своих чувствах, а их коллеги старались хранить тайну влюбленных. В четверг, 23 мая, счастливые жених и невеста пошли к алтарю! А свидетелями их свадебных клятв друг другу стали родные, близкие и друзья, среди которых было немало и украинских звезд.

Так, в загородный комплекс под Киевом прибыли Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Оля Полякова, Алексей Завгородний «Позитив» с женой Анной, актер Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Тина Кароль, Маша Ефросинина с мужем и многие другие. Ведущим мероприятия стал шоумен и друг Потапа Юрий Горбунов, а его жена Катя Осадчая пришла на церемонию в роскошном платье от бренда Tulipia Dress. Фото с торжества ведущая поделилась в Instagram.

На снимке Катя и Юрий позируют вместе с молодоженами, а также поздравляют их с важным событием в обнимку с новоиспеченными мужем и женой. На Кате – длинное платье с вышитыми цветами, оригинально декорированным ажурным лифом и короткими рукавами-«крылишками» из фатина. Юрий предпочел классический темно-синий костюм с белой рубашкой и «бабочку»

«Будьте щасливими!» — обратилась теледива к Потапу и Насти в комментарии к фотосету, отметив их под снимками.

Подписчики ведущей присоединились к ее пожеланию, а также отметили наряд самой Кати, признавшись, что она несколько затмила даже невесту.

«Катя, у Вас великолепное платье! Немножко затмили невесту!», «Катюша платье — вау!!! Счастья и любви молодоженам!», «Вітання! Пані Катю, що Настуня в весільному вбранні королева, що ви в цій сукні королева, ну просто суперові дівчата- королівни!», «Катя, у Вас бесподобное платье!», «Шикарное платье у вас», «Катю, Ваша сукня роскішна», «Катя, какое у вас красивенное платье. Вы как королева!», «Катя, сукня просто шик! Це ручна робота?» — интересовались комментаторы.

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