«Спасибі, балалайкины!» У мережі висміяли показові фото Кримського моста

У мережі знову з’явилися фото абсолютно порожнього Кримського моста, незаконно побудованого Росією через Керченську протоку.

Знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.



«Спасибі вам, балалайкины, що не приїхали взагалі і не спотворили мені відпочинок на милому моєму морі. Так і треба! Навіть не думайте їхати і зас*рать моє море і мої пляжі», – написала вона.

У зв’язку з постійними твердженнями окупантів про «наплив» туристів, користувачів повеселили правдиві кадри.

«І не соромно? Кожен раз олівцями закрашиваете безперервний потік автомобілів, літаків і пароплавів з туристами зі всього світу, які прагнуть потрапити в цю Перлину серед всіх курортів світу», – зіронізував в коментарях один з кримчан.

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 травня 2019 р.