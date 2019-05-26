Продовжуємо принижувати пропагандистів із рф та місцеву медиаблядоту.

Отже, 2 дні тому, представники окупаційних властей «прийняли закон про ОСАЦВ». Ну або простими словами- «закон про страхування авто». Все це було подано з помпою і слиною, мовляв ми не дикі уебаны з підворіть, а цивілізовані шопесдець. Ща розповім трохи те, про що не написали пропагандистські змі. Поїхали.

Отже, перше: «закон» абизяны прийняли, а ось до яких законами і до яким правовим актам буде цей «закон» прив’язаний – не сказали. Для тих, хто не в курсі: у колаборантів діють закони України, рф і дыныры одночасно[плюс закон автомата]. А це значить що ? А те, що так званий «закон» повинен бути прив’язаний під правову базу. Але ! Під які закони підв’язувати страхування не знають ні в окупаційний аналогу даі, ні серед дипутатоф дрындыды.

Друга. Ніхто не знає того, хто виступить фондом гарантування виплат по страховці. Так званий «банк дыныры» не тягне це, а інших охочих ризикнути баблом на території дикого поля чомусь немає. Як ниажиданна,йопт.

Третє. Для особливо єбанутих і не розуміють фішки зі страхуванням авто, поясню більш популярним: для заходу страхової компанії, підприємству потрібен початковий капітал, щоб покрити перші виплати+чітке розуміння, згідно якій правовій базі будуть реєструвати і страхову компанію, і расмматривать страхові випадки.Нічого з вищезазначеного немає від слова зовсім на окупованих.

Четверте. Страхова компанія з рф, з ім’ям, на окупированные не зайде, бо санкції відразу. А що це значить ? Максимум, хто зайде — це -страхова компанія -роги і копита – з урюпинська або ще якоїсь дупи цивілізації. Або з абхазії. Всі. Правда, так звані даі-шники дыныры впевнені в тому, що зроблять фірму для пушилина та іншої братви, шоб бидло купило «поліс» і навіть не думала звертатися за виплатами по страховому випадку.

П’яте. Де будуть друкувати так звані «поліси» і які вони будуть мати ступені захисту – хз. Можуть навіть тупо чорно-білих наклацати, бидло схаває.

Шосте — ніхто навіть серед так званих даі шників дыныры не розуміє, від якого року вважати стаж водія: з 2014 і де взяти документи до 2014 року.

Сьоме і останнє: по суті, окупаційні власті хочуть зрубати грошей з ніхуя, їм абсолютно насрати чи «закон про страхування» буде працювати. Фішка тупо в грошах, які можна буде вкрасти.

Пояснюю на пальцях: на території сполучених штатів дыныропотамики 600-650 тисяч авто. А тепер уявіть, що сума за «страховку» на рік, скажімо тисячу фублев. Як вам сума ? Це мінімум 1 000 000 000 фублев. Один мільярд. Погодьтеся, спиздить з цієї суми собі коханому 20-30 млн – це не то шо непомітно, про це взагалі ніхто не згадає навіть.

Мораль. Пушилин і компанія вирішили побудувати піраміду[благо, досвід є] і кинути народ бимбасы на бабло. І це прекрасно. Зате на рюцке можна розмовляти.

Фашик Донецький