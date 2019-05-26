У київському парку згоріли трибуни волейбольної площадки

У Києві В неділю, 26 травня, рано вранці спалахнула пожежа на території парку Муромець у Деснянському районі столиці.

В результаті НП згоріли дерев’яні трибуни волейбольної площадки.

Про це повідомляється на сайті ДСНС в Києві.

Інформація про пожежу надійшла о 4:16. На місце НП відразу ж відправили рятувальників.

“Було встановлено, що горять дерев’яні трибуни волейбольної площадки площею 450 кв. м з поширенням полум’я на металевий вагончик для зберігання спортивного інвентарю”, – йдеться в повідомленні. В 5:07 пожежа була локалізована, а о 5:47 – ліквідовано. На місці події працювало 3 одиниці пожарноспасательной техніки та 12 чоловік особового складу Київського гарнізону. Загиблих і постраждалих немає. Причину виникнення пожежі з’ясовують.