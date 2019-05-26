У Києві розшукується 16-річна дівчинка з пірсингом у носі

Дніпровське відділення поліції оголосило в розшук 16-річну Вікторію Кухар.
Про це повідомили у Службі розшуку дітей ГУ Нацполиции Києва.
Дівчина була одягнена в синю джинсову куртку і чорні джинси, взута у білі кросівки. При собі у неї був рожевий рюкзак.
Особлива прикмета – пірсинг в носі з правого боку.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Вікторії Кухар, просять повідомляти в поліцію за номером 102.
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