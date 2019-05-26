У Харкові випускники після «Останнього дзвоника» по-звірячому побили однокласника

У парку Горького випускники святкували «Останній дзвоник». Між ними виник конфлікт. На одного школяра накинулася розлючений натовп однолітків. Хлопця били руками і ногами. Це відбувалося у дворі будинку, розташованого поруч з парком. Відео жорстокого побиття виклали очевидці в соцмережах, однак пізніше цю запис видалили.

За інформацією свідків, потерпілий отримав травми. Його забрала швидка допомога.

Як повідомили в облуправлінні Нацполиции, 24 травня близько 22:45 в поліцію надійшло повідомлення від медиків. Лікар бригади швидкої медичної допомоги розповів про доставку в лікарню хлопця в стані алкогольного сп’яніння з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом кісток носа.

Також у соціальних мережах виклали відеозапис, зроблений в парку Горького пізно ввечері. Очевидців обурила поведінка випускників.

«Парк Горького. Хто рыгает на газон, хто ногами ламає кущі, хто б’ється. Відновлювати збиток будуть за наші податки. Я все розумію, але в наступному році потрібно зібрати ініціативну групу спортсменів і проводити з кожним виховну бесіду»,- сказано в повідомленні.