У Дніпрі водій Kia вилетів на зустрічну смугу і потрапив у ДТП

26 травня, близько 14:20, на вулиці Генерала Захарченко «лоб в лоб» зіткнулися Kia і Opel.

На щастя, в інциденті ніхто не постраждав. Деталі з’ясовують правоохоронці, – повідомляє регіональне видання.

За попередньою інформацією, Opel виїжджав з двору, Kia в цей час рухалася по Захарченко в бік проспекту Миру.

З невідомих причин водій останнього не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, в результаті чого сталося зіткнення.

Рух на даній ділянці не ускладнене, хоча аварія трохи заважає проїзду у двір.