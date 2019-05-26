«Укроповцы» готуються очолити облдержадміністрації в регіонах

Перш, ніж йти у владу треба подумати над створенням власної партії, своєї команди однодумців, які є професіоналами у різних галузях.

Президент повинен мати команду людей, які будуть втілювати його політику в сфері його компетенції. І не тільки в Києві, але і на місцях. Поки що у Володимира Зеленського не можуть знайти гідних кандидатур на посади міністрів оборони і закордонних справ, немає відповідного людини і на посаду голови СБУ. Також вакантними досі залишаються 24 посади голів обласних державних адміністрацій і більше 400 голів РДА. Про це у своєму блозі пише блогер Андрій Рибалко.

Він зазначає, тут президентська вертикаль не може спертися на строкату «Зе.Команду». Наприклад, у Сумській області офіційним представником Зеленського був Михайло Ананченко – студентський активіст, але всім ясно, що він не буде головою ОДА. Ще до виборів багато експертів говорили, що після перемоги Зеленського влада на місцях отримають партійці «Кропу» – менш вдалого проекту Ігоря Коломойського.

За словами Рибалка, на цьому тижні він отримав підтвердження цієї думки з надійних джерел, близьких до команди новообраного президента. Отже, з дуже високою ймовірністю новими обличчями влади в багатьох областях стануть представники місцевого «Кропу». Нова якість, нові політики.