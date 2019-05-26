Гройсман розповів, від чого залежить ситуація в українській економіці

Хімічна індустрія є стратегічно важливою галуззю промисловості, від стану якої залежить ситуація в економіці України.

На цьому заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму привітанні з нагоди Дня хіміка. Про це повідомляє «Урядовий портал».

«Хімічна індустрія є важливою галуззю вітчизняної промисловості, яка значною мірою впливає на макроекономічні показники, а хімічні підприємства часто є бюджетоутворюючими для ряду міст. Від стану справ у галузі залежить добробут тисяч українських родин і ситуація у національній економіці загалом», — зазначив він.

Глава уряду відзначив позитивну динаміку виробництва та зростання конкурентоспроможності вітчизняної хімічної продукції на європейському та світовому ринку. Він також заявив, що уряд здійснює заходи для підвищення інвестиційної привабливості хімічної індустрії України.

Причому, стратегічною метою є не лише нарощування потужностей, а й добробут працівників хімічної промисловості. Прем’єр-міністр подякував працівникам хімічної промисловості за складну та кваліфіковану працю, яка часто пов’язана з небезпечними умовами виробництва.

Нагадаємо, раніше Гройсман розповів, як зміниться робота уряду після його відставки.