В одному з прифронтових селищ Донецької області місцеві жителі змушені обходитися без електрики і транспорту

У прифронтовому селі Богданівка (Волноваський р-н, Донецька обл.) з початку збройного конфлікту відсутня інфраструктура: немає регулярного транспорту, торгівельних точок або точок виїзної торгівлі, утруднений доступ до базових послуг.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів керівник гуманітарної місії «Проліску» Євген Каплін.

За його словами, в Богданівці на сьогодні живуть 11 мирних жителів, в основній масі – літні люди.

«Із-за постійних бойових дій доступ в населений пункт обмежений шлагбаумом, встановленому військовослужбовцями на в’їзді. Для подорожі за пенсією і в магазин в найближче село з інфраструктурою – Миколаївку, місцеві жителі змушені наймати приватний автомобіль. Вартість такої поїздки становить 280 гривень за машину», – написав Він. Він додав, що з благ цивілізації в прифронтовому селі є тільки електрику, тому можна дивитися телевізор.

«Правда, асортимент каналів, які приймає ефірна антена або приймач Т2 тут своєрідний. В аналогічній ситуації за нашими спостереженнями знаходяться до 60 тисяч жителів прифронтових населених пунктів Ясинуватського, Мар’їнського, частково Волноваського районів Донецької області і ряду населених пунктів Луганської області у лінії розмежування. Українські телевізійні ЗМІ або не доступні як в принципі, або приймає 1-2 каналу з перебоями», – розповів Каплін.

Він зазначив, що основним джерелом інформації про зміни в українському законодавстві і права людини тут залишається паперова газета, яку раз на місяць видає гуманітарна організація.