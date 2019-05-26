В Україні можуть зменшити кількість іспитів у школі

Для підвищення ефективності освітнього процесу психологи пропонують скоротити кількість іспитів, особливо в молодшій школі.

Як показало нове дослідження міжнародної команди фахівців, оцінки вчителів так само надійні, як і бали за тести. Їх, впевнені експерти, сміливо можна використовувати для моніторингу успіхів учня в освітньому процесі, – пишуть ЗМІ.

Багато дітей нервують перед іспитами і показують результат, який набагато нижче поточних оцінок, поставлених викладачем на уроках.

Фахівці знайшли докази, що при відсутності екстремальних умов під час виконання тестових завдань школярі демонструють рівень знань, як і на уроках.

Дослідники считают, що школи, скоротивши кількість іспитів, особливо в молодших класах, побачать прогрес у навчанні. Для контролю успіху учня цілком підійде оцінка педагога.