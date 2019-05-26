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Голова Рівненської Нацполиции визнав, що на мітингувальників неповнолітніх протоколи можна було не складати

26.05.2019

Начальник поліції Рівненській області Валерій Самчук ініціював комплексну службову перевірку щодо складання адмінпротоколів на учасників мітингу з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського.Про це повідомили в прес-службі Нацполиции області.

У суботу, близько 12:00 співробітниками Рівненської поліції на площі Незалежності були затримані два молодих людини з політичними плакатами. За словами представника поліції, для з’ясування особистостей затриманих, дівчині і хлопцю було запропоновано пройти у відділення поліції. Вони на це погодилися, і при цьому свобода їх пересування не обмежувалася.

Прокуратура вже перевірила адмінпротоколи, складені проти затриманих. Голова обласної поліції заявив, що співробітники правоохранитеьных органів діяли в рамках своїх повноважень і закону. Він зазначив, що в даному випадку краще було б обмежитися профілактичною бесідою і дотримання законодавства.

«Остаточна правова оцінка вказаним фактом і діям поліцейських буде надана за результатами комплексної службової перевірки», — сказав він.

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