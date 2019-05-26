5 років тому почалися бої за Донецький аеропорт, в обороні якого загинули понад 200 бійців

Рівно 5 років тому, 26 травня 2014 року розпочалися бої за Донецький аеропорт.

Про це повідомляють в Генштабі.

«Кіборги» захищали ДАП і давали гідну відсіч переважаючим силам противника. Тоді Збройні сили України вперше показали свій характер у бою з переважаючим і сильним супротивником. Успішна операція стала переломною для українських військових і визначила подальший хід антитерористичної операції.

«116 кіровоградських спецназівців і 15 бійців 25-ї бригади розмістилися в старому терміналі. Тім годиною Донецьк усе більше брали під контроль озброєні бойовики. Альо сам аеропорт продовжував жити звичайним життям — прибували і відлітали літаки, в терміналах обслуговували пасажирів. Ситуація в Донецькому аеропорту кардинально змінилася в ніч на 26 травня. Близько третьої години ночі зрадник із місцевого СБУ запустивши в новий термінал бойовиків і кадирівців», — йдеться в матеріалі.

18-21 січня 2015-го в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 «кіборгів». Коли будівлі обох терміналів було практично дощенту зруйновані, 21 січня 2015 року, командування АТО прийняло рішення відвести бійців ЗСУ — цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Під час операції зі звільнення нового терміналу 26 травня 2014 року не загинув жоден український військовий.

Загалом оборона Донецького аеропорту українською армією тривала 242 дні, а відважних і незламних захисників летовища назвали «кіборгами». Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 бійців.