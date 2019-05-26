В Одесі 20-річний п’яний хлопець викрав джип і врізався в стовп

Одеські патрульні затримали 20-річного порушника, який вчора близько 19 години скоїв ДТП на викраденому автомобілі.

За інформацією прес-служби патрульної поліції, на спецлінію надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Jeep Wrangler з Успенській вулиці, передає Думская.net.

Незабаром на площі Тираспольської екіпаж патрульних виявив кинутим викрадений джип з механічними пошкодженнями. Інспектори з’ясували, що водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору.

Відпрацьовуючи прилеглу територію, патрульні знайшли викрадача, який підпадав під опис. Ним виявився 20-річний одесит з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Прилад Drager зафіксував результат в 2,08 проміле алкоголю в крові, що в 14 разів перевищує допустиму норму.

Всі деталі обставин події з’ясовують слідчі.