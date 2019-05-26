На новому пішохідному мості у Києві тріснуло два скла, проводиться евакуація

У Києві на новому пішохідному мості від арки Дружби народів до Володимирської гірки тріснуло два скла, проводиться евакуація

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

26 травня на щойно відкритому до Дня Києва пішохідному мості від Арки Дружби народів на Володимирську гірку тріснули два скла.

На щастя, обійшлось без жертв. На мості проводять евакуацію присутніх.

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Новий пішохідний міст було відкрито у Києві 25 травня.

Джерело: Еспресо TV

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