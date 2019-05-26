Повінь – зміна системи

Menu
Close

На новому пішохідному мості у Києві тріснуло два скла, проводиться евакуація

26.05.2019

У Києві на новому пішохідному мості від арки Дружби народів до Володимирської гірки тріснуло два скла, проводиться евакуація

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

26 травня на щойно відкритому до Дня Києва пішохідному мості від Арки Дружби народів на Володимирську гірку тріснули два скла.

На щастя, обійшлось без жертв. На мості проводять евакуацію присутніх.

Також читайте: ВІТАЛІЙ І ВОЛОДИМИР КЛИЧКИ ВІДКРИЛИ ПІШОХІДНО-ВЕЛОСИПЕДНИЙ МІСТ У КИЄВІ (ФОТО)

Новий пішохідний міст було відкрито у Києві 25 травня.

Джерело: Еспресо TV

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   Російське посольство назвав абсурдом заяву Риги про втручання в референдум
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *