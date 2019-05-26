Відновленню Михайлівського Золотоверхого собору 19 років

Сьогодні головний кафедральний храм Православної Церкви України – Свято-Михайлівський Золотоверхий собор – відзначає 19-ту річницю свого відновлення. З цієї нагоди Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Божественну літургію.

Його Блаженству співслужили митрополит Гальський Еммануїл, митрополит Львівський Макарій, митрополит Адріанупольський Амфілохій, митрополит Вінницький і Барський Симеон, митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир, митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній, митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, єпископ Херсонський і Каховський Борис, єпископ Одеський і Балтський Павло, єпископ Васильківський Лаврентій, єпископ Шепетівський Адріан, єпископ Білогородський Іоан, представники монастирів Афону, всечесна братія монастиря та викладачі Київської православної богословської академії. Також чимала кількість молільників, які прийшли цього дня розділити радість свята, приступили до Сповіді та Причастя.

Також читайте: З ДНЕМ АНГЕЛА ПРИВІТАВ МИТРОПОЛИТА ЕПІФАНІЯ СВЯТІЙШИЙ ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ

Під час Божественної літургії архімандрита Епіфанія (Дімітріу) було рукопокладено у сан єпископа Ольвійського для грецьких православних парафій в Україні.

З повчальним словом звернувся Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

“Михайлівський монастир став духовним центром, до якого линуть повсякденно всі ті спраглі душі, які отримують тут свою духовну підтримку. Майже тисячу років на цьому місці лунала молитва, адже в 1108 році був заснований цей монастир та збудований перший храм зі золотими банями, та з того часу отримав назву золотоверхого. Упродовж всієї цієї історії Михайлівський монастир мав як час піднесення, так і був час занепаду, особливо на початку двадцятого століття, коли були знищені будівлі монастиря та зруйнований центральний собор Михайлівський Золотоверхий. Ми з вами зараз живемо в особливий час, коли храми відновлюються і освячуються все нові і нові храми” – сказав Предстоятель.

Також Його Блаженство розкрив значення храму в житті людини: “Ми дякуємо Богові за прожитий час, за всі ті благодіяння, які Він звершує в нашому житті й саме прояв тієї Божественної благодаті ми особливо відчуваємо в храмі, бо храм є тим джерелом в якому ми почерпаємо духовні дари. Ми почерпаємо Божественну благодать та ту Воду, про яку сьогодні ми чули з розповіді Господа зі самарянкою. Ми потребуємо цієї духовної підтримки і ми її отримуємо саме через Таїнства”.

На завершення першосвятительського слова Предстоятель привітав всіх із днем відновлення та освячення собору.

“Архістратиг Михаїл є покровителем не лише нашого монастиря, але й нашої столиці, нашого міста Києва. Сьогодні, святкуючи цей прекрасний день відновлення Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, очевидцями якого є напевно, що кожен із нас, бо в цьому році ми відзначаємо 19-років з часу освячення престолу в відновленому Михайлівському Золотоверхому соборі. Я бажаю, щоб Господь і надалі укріпляв всіх нас, щоб ми в доброму здоров’ї, трудячись кожен на своєму місці досягали успіхів, але не забували за це дякувати Богові” – сказав Митрополит Епіфаній.

Богослужіння завершилося святковим хресним ходом та уставним многоліттям Предстоятелю, собору духовенства, парафіянам монастиря та всьому українському народу.

Джерело: Київська Митрополія Української Православної Церкви (ПЦУ)

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!