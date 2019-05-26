У роботі київського метро плануються перебої

Плануються перебої у роботі столичного метро

Сьогодні н а території Національного Експоцентру України плануєтьсямасштабний концерт. У зв’язку з проведенням святкових заходів до Дня Києва 26 травня можливі зміни у роботі столичного метрополітену, повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Відтак пасажирів попередили про можливе обмеження (не закриття) на вхід станції “Виставковий центр” після проведення концерту на території Національного комплексу “Експоцентр України”.

“26 травня МОЖЛИВЕ обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід станції “Контрактова площа” після проведення святкових концертів на Контрактовій площі. 26 травня МОЖЛИВЕ обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід станції “Виставковий центр” після проведення концерту на території Національного комплексу “Експоцентр України”, – йдеться у повідомленні прес-служби метрополітену.

Разом з тим, у зв’язку із проведенням на стадіоні “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Львів” (Львів), можливі деякі зміни у роботі столичної підземки.

Відразу після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Усіх пасажирів перепрошують за тимчасові незручності.

До речі, наразі реконструюють вихід № 1 станції метро “Виставковий центр” із будівництвом підземного переходу та примиканням його до підвуличного підземного переходу на просп. Академіка Глушкова.