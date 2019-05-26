«Ганьба України!»: жінка жорстко обложила Порошенко на Дні Києва

«Вам не треба посміхатися, а у людей просити вибачення!»

Що щось пішло не так. Завантажили цей прямий ефір з Fb Порошенко, поки його не видалили.

Сьогодні він — на Дні Києва.

Стратегія Петра Порошенко «Як не випасти з порядку денного, коли ти нікому не потрібен» полягає в тому, щоб з’являтися на заходах зі своїми журналістами.

І фіксувати ажіотаж, який викликає появу «найкращого гетьмана» (як його називають порохоботы).

Але народна любов — вона довга.

Голос з натовпу: «Ганьба України!»

Порошенко мовчить і ігнорує.

Інший голос з натовпу: «Вам не треба посміхатися, а у людей просити вибачення!»

Порошенко: «Так, зараз… Бог попустити, Бог попустити… А ви знаєте що? Невипадково ви мене російською мовою лаєте».

Ефір уривається, адже люди «відчули запах крові» і вже не заспокоюються.

Погодьтеся, він гарний!

Продовжує розділяти українців, навіть отримавши урок у вигляді розгромної поразки на виборах.

Стаття 161 КК україни за розпалювання вже давно проситься.

І він знову почне кричати про політичні переслідування.