У Житомирській області СБУ спіймала поліцейського — торговця наркотиками

У Житомирській області оперативники Служби безпеки України викрили поліцейського на торгівлі наркотиками.

За словами керівника прес-групи СБУ в Житомирській області Ірини Мартинюк, вчора, 25 травня, поліцейського затримали при збуті їм синтетичних психотропних речовин та наркотичних засобів.

Встановлено, що помічник чергового одного з районних підрозділів ГУНП в Житомирській області разом зі своїм спільником закуповували «за заниженими спеціально для них цінами» товар у місцевих наркопроізводітелей і збували наркозалежним в районі оперативного обслуговування свого відділення.

«В рамках розпочатого кримінального провадження слідчі УСБУ в Житомирській області задокументували факти продажу поліцейським амфетаміну та канабісу. Співробітники СБУ, внутрішньої безпеки Нацполиции і військової прокуратури затримали поліцейського в одному з районних центрів Житомирської області під час бойового чергування при спробі збуту за 2 тисячі гривень чергової партії наркотиків — амфетаміну та канабісу», — зазначила Мартинюк.

Також був затриманий його спільник. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину і обрання їм запобіжного заходу.

Операція з викриття торговців наркотиками проводилася співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполиции під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону.