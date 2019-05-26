Нову форму представив ФК “Динамо”

На комплекті присутній автограф Лобановського.

“Динамо” і New Balance представили нову форму киян на сезон 2019/20. Екіпіровка була презентована під час матчу 31-го туру УПЛ проти ФК “Львів”. Нова форма виконана у фірмових кольорах “Динамо”.

Домашнє екіпірування в білому кольорі з синіми смугами на рукавах. Зазначимо, що манжети виконані в кольорах прапора України. Гостьова форма виконана в синіх кольорах. На манжетах, як і на головній формі, присутні синьо-жовті кольори.

Крім того, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі буде присутній його автограф.

Нову екіпіровку можна придбати у фан-шопі “Динамо” на НСК “Олімпійський” вже сьогодні. З завтрашнього дня, 27 травня, вона надійде в продаж на офіційному сайті New Balance.

Джерело: ZN.UA

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