Яценюк звернувся до Зеленському щодо звільнення українських моряків

Рішення Міжнародного суду ООН по морському праву про звільнення наших моряків і судів вимагає світової реакції.

Треба сказати державам-членам, якщо такі рішення Росії не указ, то так само захоплять ваших громадян, майно і суду.

Про це написав Арсеній Яценюк на своїй сторінці в Facebook. «Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього лише у власній інтерпретації», – підкреслив він. Арсеній Яценюк звернувся до президента Зеленському:

“Вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН і реакції членів Групи Семи і ЄС». «Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Тому голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції або дружити з нею – це слово не друзів і не права. Це – відлуння краху світового устрою», – підкреслив лідер «Народного фронту».