Кличко звернувся до правоохоронців із-за вандалізму на мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів

Київський міський голова Віталій Кличко закликав правоохоронні органи розслідувати причину появи пошкоджень на мосту від Володимирської гірки до Арки дружби народів, який був відкритий вчора, 25 травня 2019 року. На думку мера, причиною міг стати акт вандалізму. Через тріщини в скляному підлозі міст тимчасово перекрили.

Як повідомив на сторінці в Facebook Віталій Кличко, він звернувся до правоохоронців з приводу необхідності розслідування причини таких ушкоджень.

«Сьогодні, кілька годин тому, раптом тріснуло скло на двох фрагментах скляної підлоги. Просто так, враховуючи його товщину і характеристики, цього не могло статися. Основна версія, яка розглядається — акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (моста). Розглядається версія того, що стріляли», — написав Віталій Кличко.

Також він повідомив, що звернувся в правоохоронні органи з проханням терміново з’ясувати причини і дати правову оцінку того, що сталося.

«На місці події працювали співробітники Печерського управління поліції. В даний час огляд проводить слідчо-оперативна група Головного управління Нацполиции в Києві із залученням криміналістів. Обставини пошкодження скла встановлюються», — сказано в повідомленні.

Відзначається, що подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Після ретельного огляду події буде дана правова кваліфікація.

І особливо підкреслюється, що на час роботи експертів тимчасово обмежено рух на цій ділянці мосту.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 травня 2019 року, в одній із секцій скляної підлоги на мосту від Володимирської гірки до Арки дружби народів у Києві утворилися тріщини. Його будівництво тривало п’ять місяців, а вартість склала 419, 9 млн гривень.