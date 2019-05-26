Матіос: Міжнародний трибунал дозволив заарештувати 15 військових РФ за захоплення українських моряків

Міжнародний трибунал з морського права дозволив затримати 15 російських військовослужбовців у справі про захоплення українських моряків і суден у Керченській протоці. Про це написав у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Так, за даними інфографіки, суд не дав санкцію на затримання чотирьох генералів і адміралів РФ, дев’яти офіцерів і двох рядових військових.

“Президент Зеленський відзначив якісну роботу військової прокуратури України з розслідування незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці”, — зазначив Матіос.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило повний текст документа, в якому 32 сторінки.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив, що буде, якщо Росія не виконає рішення трибуналу.

Також він зазначив, що Україна “отримала переконливу дипломатичну перемогу і міжнародно-правової козир для звільнення моряків».

«Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми будемо просувати ідею введення нових — гамбурзьких — санкцій щодо Росії», — сказав він.

Як повідомляв НАШ раніше, з’явилася реакція США, Німеччини та НАТО на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо українських моряків.