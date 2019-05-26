Окупанти стягують до Станиці Луганської живу силу і бронетехніку – Права Справа

На окупованій території Луганської області зафіксована активність підрозділів «народної міліції ЛНР» та регулярних частин ЗС РФ, що не пов’язана з проведенням планової ротації.

22 травня ГІ “Права Справа” передала спеціальним службам України інформацію про те, що неподалік від с. Миколаївка Станично-Луганського району Луганської області спостерігається скупчення техніки і живої сили окупантів.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», зафіксована передислокація важкої бронетехніки російсько-окупаційних військ з тилових районів у район окупованого с. Миколаївка. Зокрема, повідомлялося про передислокацію 2-х БТР-60 та трьох вантажівок з живою силою бойовиків.

24 травня у прес-центрі штабу ООС повідомили, що в районі населеного пункту Станиця Луганська збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї.

с. Миколаївка розташоване на правому березі річки Сіверський Донець.На північ від населеного пункту проходити так звана лінія розмежування протиборчих сил на Донбасі.

Наразі спостерігається посилена активність підрозділів «народної міліції ЛНР» в районі Станиці Луганської.