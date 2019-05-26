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Ірландський лоукостер Ryanair відкрив україномовну версію сайту

26.05.2019

Найбільший європейський авіаперевізник, ірландський лоукостер Ryanair відкрив україномовну версію свого офіційного сайту.

«Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше. Українська мова – це не лише гарно, але й зручно», – написав 26 травня у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Найбільший європейський авіаперевізник, ірландський лоукостер Ryanair, розпочав свою роботу в Україні восени минулого року.

Джерело: Радіо Свобода

 

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