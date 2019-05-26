В “Укравтодорі” показали, як просувається ремонт на трасах міжнародного значення

Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про хід виконання робіт з ремонту і облаштування важливих транспортних артерій країни, зокрема міжнародного значення.

Про це передає прес-служба установи. У Черкаській області тривають роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса на ділянці км 143 + 028 – км 152 + 918 в Жашківському районі.

Там почалося влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття ЩМА-20.

“Дорожнє покриття по всій протяжності автодороги М-05 Київ-Одеса, цієї весни виявилося в неналежному стані із-за багатьох факторів, які не залежать від шляховиків. Внаслідок тривалої експлуатації, з-за недостатності фінансування дорожньої галузі протягом останніх десятиліть, порушення міжремонтних строків, інтенсивного руху великовантажного транспорту і понаднормової завантаження вантажівок, що їздять по цьому маршруту, дорожнє покриття автодороги М-05 Київ-Одеса зазнало значних руйнувань і потребує ремонтних робіт “, – наголошується в повідомленні.

А в Рівненській області виконують роботи по влаштуванню верхнього шару асфальтового покриття на автодорозі М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

Ділянку загальною протяжністю 319 метрів, де зараз вкладається асфальт, був суцільно вражений вибоїнами і однією з самих на вказаній дорозі, оскільки дорога проходить по насипу протипаводкової дамби, тому грунт під дорогою перезволожена, що призводить до інтенсивнішого, ніж зазвичай, утворення ям. “Ще один чинник, який значно знижує термін експлуатації дороги – великоваговий транспорт зі значним перевищенням норм допустимого навантаження, які везуть щебеневої продукції з кар’єрів розташованих поруч”, – додають в “Укравтодорі”. Між тим в Житомирській області вдалося реалізувати заплановані ремонтні роботи дорожнього покриття в межах експлуатаційного утримання.

В напрямку від обласного центру до міста Черняхів на всій протяжності місцевого ділянки міжнародного шляхи загального користування державного значення Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через місто Вінницю) ліквідована аварійна яма, також ведуться роботи струминними механізмами з усунення незначних деформацій. По місту Чернігівка усунені суцільні руйнування дорожнього покриття. Крім того, ділянки зруйнованого асфальтобетонного покриття в селі Топорище отфрезерованные і зараз там йде влаштування нового покриття.

До цього, в напрямку від міста Житомир в місто Бердичів (по лівій стороні від села Двірець Житомирського району села Хажин Бердичівського – тривають роботи по усуненню пошкоджень на дорожньому одязі пневмо-струменевим методом і класичним – гарячим асфальтобетоном.