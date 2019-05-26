Від початку сезону при сходженні на Еверест помер вже 8-й альпініст

Турист із Великої Британії помер на горі Еверест

Це вже восьма смерть на шляху до вершини від початку сезону сходжень, який стартував у березні. Перед цим, напередодні померли троє альпіністів із Індії. Причина смерті – втома і виснаження, через брак води і кисню, пише AFP.

Також щоби зійти на Еверест – треба стояти в черзі. Саме в цих чергах альпіністи виснажуються і вже не мають сили на сходження донизу. Більшість – раптово втрачають свідомість і врятувати їх не вдається.

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Також, туристичні компанії зазначають – чимало альпіністів недостатньо треновані і не мають відповідних засобів щоб безпечно зійти на гору і спуститися звідти.

Сезон сходження завершується цього місяця.

Джерело: 5 канал

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