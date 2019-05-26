«Буде втіленням диявола»: Коломойський розповів, як пов’язаний із Зеленським

Відомий олігарх Ігор Коломойський стверджує, що нерозривно пов’язаний з президентом України Володимиром Зеленським, якого сам, як багато хто вважають, привів до влади.

Так український бізнесмен висловився в рамках інтерв’ю Financial Times.

За словами Коломойського, він пов’язаний із Зеленським нерозривно, і їх імена тепер назавжди залишаться пов’язані один з одним.

Однак, в залежності від кінцевого результату визначиться те, як бізнесмена будуть сприймати в суспільстві.

«Якщо плани Зеленського спрацюють, я буду персонажем, якому будуть співчувати. Навіть якщо я не маю до цього ніякого відношення. Якщо Зеленський не зможе цього зробити, Коломойський буде втіленням диявола», — підкреслив олігарх.