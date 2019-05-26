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Зеленський і котики: учасниця популярного шоу показала смішне тату

26.05.2019

Відома в Україні Instagram-блогер Рузанна Щербина здивувала своїх підписників черговою витівкою. На цей раз скандально відома дівчина набила татуювання з новим президентом України Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі.

За словами дівчини, це її 14-е татуювання.

“Я обіцяла тату, якщо #Зе виграє… Я зробила. А показати обіцяла після інавгурації! Моя тату буде нагадувати мені про те, що людина може все! Сьогодні ти актор і комік – а завтра глава держави! Пишаюся нашим президентом, чесними виборами і такою активною позицією наших громадян!”- написала вона.

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