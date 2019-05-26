На Закарпатті та Івано-Франківщині негода забрала життя двох людей

Внаслідок негоди загинули 57-річний житель Івано-Франківської області і 11-річний хлопчик на Закарпатті

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“В результаті несприятливих погодних умов протягом останнього тижня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, за оперативними даними, частково підтоплено близько 2 тис. будинків, понад 7,3 тис. домогосподарств, 8,8 тис. га сільгоспугідь у 162 населених пунктах. Розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг, знеструмлено 197 і порушено газопостачання 2 населених пунктів”, — розповів перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

За його словами, найскладніша ситуація у Івано-Франківській та Закарпатській областях: там загинули 57-річний чоловік і 11-річний хлопчик.

Рятувальники попередили про продовження підвищення рівнів води у річках у регіоні щонайменше до 27 травня.

25 травня на засіданні оперативного штабу Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли про подолання наслідків повені у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Джерело: Еспресо TV

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!