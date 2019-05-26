У Борисполі водій маршрутки відмовився приймати “дрібниця” у пасажирки з дитиною

Стрімке знецінення грошей призводить до конфліктів на рівні “клієнт – виконавець робіт”. 25 травня в одній з маршруток в Борисполі водій відмовився приймати металеві гроші. Про це в Facebook повідомила пасажирка маршрутки.

“Сьогодні їхала в маршрутці номер 1-А. Дала за проїзд 6 гривень по 50 і 25 копійок, на що мені водій сказав, що він не магазин, і віддав гроші назад. Не стала дуже лаятися, так як була з маленькою дитиною на руках. Ще сказав, що дрібницею вже не можна платити за законом! Цікаво, коли виданий такий закон?” – повідомила автор посту.