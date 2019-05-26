Помічник Зеленського поїхав на Закарпаття для допомоги постраждалим під час підтоплень

Помічник Президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак 27 травня відправиться на Закарпатті у зв’язку з негодою в регіоні.

«Мета поїздки — ліквідація наслідків повені на Закарпатті, допомога постраждалим», — зазначили в АП.

Нагадаємо, в результаті сильних опадів на Закарпатті протягом 21-23 травня у місцевих річках піднявся рівень води, що призвело до масштабних підтоплень у 7 районах регіону.

Вранці 24 травня закарпатські рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика, який напередодні під час дитячої гри спіткнувся і впав в річку з потужним плином поблизу школи.