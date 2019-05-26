У Києві «майор» на BMW збив дитину: опубліковано фото

На вулиці Полковій у Києві чоловік, який представився «майором Міжнародного антикорупційного комісаріату», збив дитину.

Про це в Facebook повідомляє «Київ оперативний». Дитини після аварії забрали в лікарню, де діагностували травму стегна і тазу.

«Майор Ігор міфічної організації «Міжнародний антикорупційний комісаріат» BMW близько 22:30 на Полковій збив дитину. Каже, що працює на генерала у відставці, який займається дуже важливими справами по антикорупційній діяльності», — написано в повідомленні.

За словами чоловіка, він не був за кермом, а керував автомобілем «хтось, який кудись подівся» після ДТП.

Очевидці розповіли, що інцидент стався в житловій зоні і водій був у стані алкогольного сп’яніння.