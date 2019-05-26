Науковці поставили Леонардо да Вінчі діагноз

На думку дослідників, у художника був синдрому дефіциту уваги і гіперактивності.

Міжнародна група вчених з Великої Британії та Італії заявила про те, що Леонардо да Вінчі страждав від синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ). Як повідомляє Science Alert, дослідники звернули увагу на те, що художник і винахідник не зміг довести свої проекти до кінця.

“Історія да Вінчі – це парадокс. Великий розум, який розкрив загадки анатомії, натуральної філософії і мистецтва, але провалився в доведенні до кінця багатьох проектів”, – заявили автори дослідження Марко Катані і Паоло Мазаррело.

Вони звернули увагу на те, що винахіднику не вистачало дисципліни, у нього був дивний розпорядок дня і він часто недосипав. Це, на думку дослідників, може бути ознакою СДУГ.

Вчені також відзначають, що да Вінчі був шульгою, а у віці 65 років переніс інсульт, який торкнувся його лівої півкулі, але залишив недоторканною мову. Це свідчить про те, що його домінуючою півкулею була права, що зустрічається менш ніж у 5% населення. Крім того, у художника була дислексія, на що вказують на граматичні помилки і дзеркальний переворот букв при письмі. Ліворукість, дислексія і атипове домінування правої півкулі часто зустрічаються у дітей з порушенням розвитку нервової системи, у тому числі з СДУГ.

Варто відзначити, що інші дослідники ставляться до спроби поставити діагноз людині, яка померла 500 років тому, доволі скептично.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що письменник Волтер Айзексон у новій біографії Леонардо да Вінчі розкрив незвичайні властивості кришталевої кулі, яку тримає в руках Ісус Христос на портреті “Спаситель світу”.

Джерело: ZN.UA

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