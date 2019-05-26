Чому тріснуло скло на “мосту Кличка“: Названа попередня причина

Причиною того, що тріснуло скло на «мосту Кличко» може бути удар гантелей.

До мосту підігнали підйомник, щоб можна було подивитися стан стекол знизу.

На даний момент там працюють експерти. За попередньою інформацією, били скло гантелей. Як йдеться у відео, склопакети все ж доведеться поміняти.

Також на місце події приїжджав мер Києва Віталій Кличко, який запевнив киян і гостей столиці, що гуляти по мосту і кататися на велосипеді безпечно.

Також мер з’ясував причину інциденту.

«Був з фахівцями на нашому новому мосту. З того, що попередньо з’ясували: вандали пошкодили захисну стеклопленку на двох фрагментах скляної підлоги. Головне — основне скло — не постраждало», — заявив Кличко.

Так працює підйомник: