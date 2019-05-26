З липня в Україні почнуть діяти нові правила розслідування нещасних випадків на виробництві

На початку липня в Україні набуде чинності нова редакція Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.

Дія документа розширено на всіх застрахованих (офіційно працевлаштованих) осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору та ін. Згідно з новим Порядком, рішення про визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного або не пов’язаного з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією шляхом голосування простою більшістю голосів.

У разі рівності голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним. Також з 01 липня вступає в силу строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, який становитиме три роки з дня їх настання.

У той же час, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати їх настання. Крім того, документом продовжено терміни проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3 днів у попередній редакції), спеціального розслідування — до 15 робочих днів (проти 10 днів). Зменшено кількість документів, які оформлюються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н-1/П (якщо нещасний випадок пов’язаний з виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов’язаний), акт за формою Н-5 скасований.