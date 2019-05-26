В Одеській області у двір житлового будинку кинули бойову гранату

У місті Рені Одеської області вночі в неділю, 26 травня, у двір приватного будинку кинули бойову гранату.

У поліції розповіли, що в результаті вибуху гранати був пошкоджений автомобіль, а також вікна будинку. На місці події працювала слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

«За попередніми даними фахівців, вибухнула граната РГД-5», — повідомили правоохоронці.

Також вони заявили, що з місця події були вилучені осколки вибухового пристрою, які направлені на експертизу. Поліція почала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, які до нього причетні.