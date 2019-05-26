Стало відомо, в якому місті України зареєстровано найбільшу кількість переселенців

У Донецькій області офіційно зареєстровано 481 050 внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ). Найбільша кількість переселенців зареєстровано в Маріуполі.

Про це повідомляє сайт «Донецькі новини». «На території Донецької області враховано 405 824 сімей і 481 050 осіб, переміщених з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції», – йдеться в повідомленні.

З них: особи працездатного віку – 102 341, діти – 61 768. особи з інвалідністю – 17 011; і пенсіонери – 299 930. Найбільше зареєстровано ВПЛ в Маріуполі – 96 098 осіб. Всього в Україні за станом на 13 травня враховано 1 млн 378 тис. 532 переселенця з Донбасу та Криму.