Волонтер: спостерігаю здачу національних інтересів, капітуляцію перед ворогом

Пройшла всього лише тиждень президентства Володимира Зеленського, але вже є ті, хто зараз розчаровується в новообраному президентові, хтось навпаки – зачаровується, а хтось щосили риє землю кігтями і лізе по плечах вчорашніх товаришів, щоб встигнути вбудуватися в нову систему. Це паскудное видовище спостерігається повсюдно. Про це у своєму блозі пише блогер, військовий волонтер Юрій Касьянов.

Він зазначає, і чарівність, і розчарування, і бажання вбудуватися – це прямий наслідок відсутності принципів. Це як безладні статеві зв’язки там, де немає справжньої любові. Люди без принципів гнучкі, як гутаперчеві члени. Такі ж безплідні і, врешті-решт, даремні.

За словами Касьянова, сьогодні ці гнучкі, «дипломатичні», «прагматичні», безпринципні люди виправдовують призначення дивних державних діячів, сумнівних воєначальників, відбілюють очевидних олігархів, і захоплюються божевільними теоріями так званих «військових експертів». Це ганебна у своїй нікчемності імітація означає тільки одне – здачу національних інтересів, капітуляцію перед ворогом.