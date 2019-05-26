«Катастрофічна загроза»: у Раді попередили про наслідки дефолту від Коломойського

Заяву олігарха Ігоря Коломойського про можливий дефолт в Україні несе катастрофічну загрозу для нашої економіки і навіть, як наслідок, ризик втрати державності.

Про це у Facebook написала народний депутат від «Самопомичи» Ганна Гопко.

«По-перше, я переконана, що люди, які виражають ці ідеї, ставлять під загрозу суверенітет і саме існування України як держави, цілеспрямовано провокують і, можливо, навіть не розуміють, на чию користь можуть грати такими деструктивними пропозиціями. Такі заяви є абсолютно неприйнятними зі складними і непередбачуваними для України наслідками», – заявила політик.

По-друге, Гопко відзначила, що примемры дефолту зарубіжних держав в даному випадку недоречні.

«Грецію в 2015 році максимальними зусиллями рятував весь Євросоюз, а Аргентину після 2001 року «витягували» з боргової кризи США. Чи буде мати Україна рятівників такого рівня після того як знехтує своїми борговими зобов’язаннями і оголосить дефолт? Думаю, що ні. Ми можемо повністю втратити міжнародну підтримку країн-партнерів. В таких умовах єдиний, хто оперативно і «безкоштовно» захоче нам простягнути руку допомоги — це наш східний сусід, який зараз веде з нами неприхований військовий конфлікт», – повідомила нардеп.

Депутат акцентувала, що «ведмежа послуга» з боку Росії буде нести з собою загрозу втрати економічного і навіть територіального суверенітету.

«По-третє, такими заявами Україну прагнуть повести неправильним шляхом і дестабілізувати. Наша нинішня економіка і люди не витримають дефолту та курсу долара США за 50+ грн, важко навіть спрогнозувати на якій позначці курс зупиниться. Ми на довгі роки знову впадемо в глибоку яму, вибиратися з якої доведеться самостійно», – додала вона.

Також Гопко нагадала, що ще у своїй економічній доктрині вона писала, що Україні не потрібно руйнувати відносини з МВФ та іншими зовнішніми кредиторами.

«В умовах війни ми повинні і надалі мати погоджений довгостроковий пакет макроекономічної підтримки на прийнятних для нас умовах. Однак, необхідно домогтися справедливої та адекватної системи повернення боргів в умовах внутрішньої і зовнішньої кризи, з урахуванням того, що позикові нами кошти не йдуть в реальний сектор економіки, а лише в національні резерви на покриття дефіциту бюджету, виплату старих боргів. Тут потрібно домовлятися і професійно працювати для підтримки своєї обороноздатності і розвитку економіки, а не оголошувати дефолт», – підсумував нардеп.