Партія подружки Путіна Ле Пен лідирує на виборах в Європарламент у Франції

Сьогодні стало відомо, що на виборах в Європейський парламент у Франції лідирує націоналістична партія Марін Ле Пен «Національне об’єднання».Про це інформують засоби масової інформації з посиланням на дані екзитполу служби Elabe.

Також повідомляється, що за партію Ле Пен власні голоси віддали б 24,2 відсотка виборців. Далі за «Національним об’єднанням» розмістилася політична сила чинного президента Франції Еммануеля Макрона під назвою «Вперед, Республіка!», яка набрала 22,4 відсотка голосів. На третьому місці на виборах у Європейський парламент у Франції розташовується лівоцентристська партія «Європа Екологія-Зелені», за яку свої голоси віддали 12,7 відсотка респондентів.

Інші місця у відповідній послідовності в списках лідерів зайняли партія «Республиканы» з 8,5 відсотка голосів, альянс соціалістів і Place Publique, а також ліва партія «Нескорена Франція», які набрали 6,2 відсотка голосів. Інші партії отримали менше п’яти відсотків голосів підтримки.