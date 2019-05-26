Туреччина загнала Росію в «сирійський глухий кут»

У Сирії йдуть кровопролитні бої з моменту закінчення масштабних битв. Вони загрожують нашій найбільшій військовій базі — Хмеймим, яку постійно обстрілюють терористи. На словах намагається протистояти терористам Туреччина, обіцяє бути гарантом безпеки в регіоні. А на справі — вона ж і потурає бойовикам, атакуючим росіян.

Найманці прикриваються гарними іменами

Ідліб — це північна провінція Сирії, яка межує з Туреччиною. Площею вона всього 6 тисяч кілометрів — це менше, ніж Північна Осетія. Проте сьогодні це місце, без сумніву, має найбільшу концентрацію ненависті на планеті: протягом останніх років громадянської війни в цю провінцію зі всієї Сирії засилали терористів і їх пособників.

Зараз в Ідлібі зібралося, за різними оцінками, до 30 тисяч бойовиків, які увійшли до угруповань, що взяли собі гарні імена. Але назви не повинні вводити в оману — це звичайні бойовики (серед яких чимало, до речі, і найманців з інших країн, від Китаю до Туркменії).

Кілька місяців бойовики, що скупчилися в Ідлібі, дотримувалися режиму припинення вогню з урядовими військами (в провінції встановлена демілітаризована зона). Але потім обстріл з боку терористів стали майже щоденними: вони атакували мирні міста в провінціях Хама і Латакія, також били ракетами по електростанції поблизу села Аль-Зара, яка постачає електрикою 300-тисячне місто Хама.

Після цього Дамаск і прийняв рішення почати «зачистку» провінції — операція під кодовою назвою «Падіння Ідліб» стартувала 6 травня. У ній беруть участь сирійські війська при масованій підтримці російської авіації. Росія безпосередньо зацікавлена в тому, щоб «замирить» бунтівну провінцію: з території, контрольованої бойовиками, атакують військовий аеропорт Хмеймим — його обстрілюють ракетами і запускають дрони з саморобними бомбами.

«Падіння Ідліб» забрала вже майже тисячу життів

Незважаючи на пряму загрозу військовій базі Хмеймим, Москва до останнього намагалася відрадити офіційний Дамаск від широкомасштабної військової операції — адже це могло призвести до великих жертв.

За підрахунками Сирійської обсерваторії з прав людини (вона, до речі, базується в Лондоні), з моменту початку операції «Падіння Ідліб» (тобто менше ніж за місяць) було вбито майже 900 осіб, серед яких третина — це цивільні особи.

Лондонські правозахисники вважають, що багато жертв серед мирного населення пов’язані саме з російськими обстрілами. Подібні повідомлення знаходять широкий резонанс в арабських виданнях, таких як Al-Arabiya (ОАЕ) або Al Modon (Ліван).

Якщо вірити їхнім заявам, вкрай стурбовані ситуацією в Ідлібі і світові лідери, але найбільше обурені, скажімо, французький президент Еммануель Макрон і глава американського Держдепартаменту Майк Помпео. Західні дипломати і зовсім натякають на те, що сирійська армія нібито використовує в Ідлібі отруйні гази.

Втім, якщо західні лідери лише обурюються на словах, Москва робить реальні зусилля, щоб зменшити масштаби гуманітарної катастрофи. Зокрема, начальник російського Центру примирення протиборчих сторін в Сирії генерал-майор Віктор Купчишин оголосив про створення пунктів пропуску, через які з Ідліб можуть вийти мирні жителі.

З Туреччиною все одно доведеться домовлятися

Про те, коли завершиться громадянська війна в Сирії, «Вільна преса» поговорила з експертом по Близькому Сходу, старшим науковим співробітником Інституту сходознавства РАН Михайлом Рощиным.

«СП»: — Михайло Юрійович, можна вважати, що закінчення «битви за Ідліб» поставить крапку у громадянській війні? І не з цим пов’язане таке загострення ситуації там: адже настільки запеклих боїв не було ні в Алеппо, ні в Дейр-эз’Зоэре.

— Зараз, на мій погляд, з різних сторін йде інформаційна війна. Сирійський уряд зацікавлений в тому, щоб захопити Ідліб. Нам же доводиться домовлятися з Туреччиною.

Зрозуміло, в принципі можна допомогти сирійської армії перейти в повномасштабний наступ в Ідлібі, але це підірве всі наші зусилля останніх років по налагодженню добрих відносин з президентом Реджепом Ердоганом.

У випадку широкого наступу жертви серед мирного населення і біженців, що скупчилися в провінції, будуть неминучі. Військова операція в Ідлібі повинна бути ретельно підготовлена, щоб її можна було завершити якомога швидше, причому при цьому слід максимально уникати прямих зіткнень з турецькими силами.

Очевидно, що завдання, що стоїть перед Росією в Ідлібі, представляє складну головоломку. Вирішувати її потрібно уважно та обачливо, використовуючи всі доступні ресурси — і військові, і дипломатичні.

«СП»: — А яку взагалі позицію по сирійському врегулюванню зараз займають наші Туреччина та Іран?

— Іран не має помітного впливу на дозвіл військово-політичної кризи в Ідлібі. А ось наші контакти з Туреччиною, загалом-то, неоднозначні. Старий турецький патрон, США, надає на Анкару постійний тиск, в тому числі спонукаючи її протидіяти зусиллям Росії і Сирії нормалізувати обстановку в Ідлібі. Саме на це було націлене нещодавнє обговорення ситуації в Ідлібі в Радбезі ООН.

«СП»: — Російська військова база в Хмеймим піддається постійним атакам з боку бойовиків, що засіли в Ідлібі. Наскільки ці атаки небезпечні?

— Будь-які загрози потрібно сприймати реально, і наші сили ППО мають на них негайно реагувати. Хмеймим необхідно захищати і негайно відповідати на будь-які обстріли, іншого виходу я не бачу.

«СП»: — Росія довго намагалася стримувати Дамаск від остаточно штурму Ідліб, побоюючись гуманітарної катастрофи. Але все одно незрозуміло, що робити з тисячами терористів, яких сюди зігнали зі всієї країни. Скажімо, на Russia Today як вийшов сюжет, що з Сирії вони можуть рвонути в Афганістан.

— Скільки точно в Ідлібі бойовиків, достеменно не знає ніхто. Можливо, цифра в 30 тисяч сильно завищена. Ідея перекидання бойовиків з Ідліб в Афганістан теж вкрай малоймовірна, щось з області утопічних прожектів.

Я думаю, що ті бойовики, що скупчилися сьогодні в Ідлібі, знаходяться сьогодні під певною протекцією Туреччини. Туркам потрібні опозиціонери для участі у повоєнному врегулюванні в Сирії. З цієї точки зору, Ідліб для них дуже важливий. Треба мати на увазі й те, що турки, незважаючи на різні застереження, як і раніше вважають нинішнє сирійське керівництво нелегітимним.

На мій погляд, повномасштабну операцію в Ідлібі можна проводити тільки у разі повного розриву з Туреччиною наших особливих стосунків, які склалися в останні роки. Питання в тому, чи потрібно це нам, враховуючи «Турецький потік», мільйони туристів і інші економічні зв’язки.